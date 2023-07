Max Verstappen in Hongarije opnieuw klasse apart en pakt zevende GP-zege op rij

Voor het eerst in vijf races begon Max Verstappen niet op pole position. De Nederlander moest dus in de aanval op Lewis Hamilton en nam direct in de eerste bocht weer de leiding over. De McLarens met Oscar Piastri en Lando Norris gingen respectievelijk naar plek 2 en 3.

Het doek viel na één rondje al voor beide Alpine-coureurs, Pierre Gasly en Esteban Ocon, na een botsing bij de start. De Chinees Zhou Guanyu was de boosdoener en kreeg ook vijf seconden tijdstraf. Verstappen liet zich daarna niet meer kisten en reed simpel weg bij het veld. Door zijn grote marge ten opzichte van de andere coureurs kon hij na 23 rondjes naar binnen voor een pitstop.

Max Verstappen was wéér de beste. Ⓒ Getty Images

Op de achtergrond van de race stoomde ploeggenoot Sergio Pérez steeds meer op in het veld. De ploeggenoot van Verstappen steeg naar de vijfde plek en hijgde in de nek bij Hamilton, die vierde stond. Verstappen reed ondertussen op ruim zestien seconden van Norris. De Mexicaan Pérez snelde Piastri voorbij en leek daarmee een podiumplek veilig te stellen, omdat zijn concurrenten nog naar binnen moesten.

Verstappen had 34 seconden voorsprong op het moment dat hij voor de laatste keer de pitstraat in dook. Door zijn bandenwissel kon hij de snelste tijd overnemen van George Russell. Zonder zich hard in te spannen had hij alweer vijftien seconden voorsprong op Norris. Hamilton probeerde in de slotfase nog op het podium te komen en dat zorgde voor hachelijke momenten voor Pérez. Het was uiteindelijk niet voldoende voor de Brit van Mercedes. Daardoor was Verstappen opnieuw eerste en completeerden Norris en Pérez het podium in Hongarije.