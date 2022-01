Premium Het beste van De Telegraaf

Van de zeventien perfecte pijlen van Van Gerwen tot de sensationele negendarter van debutant Borland Deze legendarische negendarters lieten Ally Pally ontploffen

Door Tijmen Lensink en Lisa Schoenmaker

William Borland kan zijn negendarter amper geloven. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Voor de derde keer dit WK ontplofte Ally Pally zaterdagavond nadat er een negendarter was gegooid. Titelverdediger Gerwyn Price vuurde in zijn verloren kwartfinalepartij tegen Michael Smith negen perfecte pijlen richting het bord en zette de zaal in Londen op stelten. De negendarter van de huidige nummer een van de wereld was een historische. Nooit eerder kwam het in de geschiedenis van de PDC voor dat er drie negendarters op één WK werden gegooid. Wij hebben de mooiste negendarters voor je op een rijtje gezet.