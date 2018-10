Geschorste Costa nu ook lang in ziekenboeg

De aanvaller van Juventus is naar verwachting een maand uitgeschakeld. De 28-jarige Braziliaan zou in de Italiaanse Serie A sowieso voorlopig niet in actie komen. Costa is voor vier wedstrijden geschorst na het spuugincident van zondag in de wedstrijd tegen Sassuolo (2-1 winst).

Elleboog en spugen

Costa maakte zondag ruzie met Federico Di Francesco. De Zuid-Amerikaan raakte de aanvaller van Sassuolo eerst met zijn elleboog en gaf hem daarna een kopstoot. Vervolgens spuugde hij Di Francesco in het gezicht.

Trainer Massimiliano Allegri gunde Costa in de Champions League desondanks een invalbeurt, in de 67e minuut. Vlak voor tijd viel hij uit. Na onderzoek bleek dat Costa zijn enkelbanden heeft verrekt in de linkerenkel. Zijn rechterheup heeft ook een ’klap’ gekregen, aldus het medische bulletin van Juventus.

„Een maand om snel te vergeten”, schreef Douglas Costa op Instagram.