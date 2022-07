Coach Hassan: ’Sifan loopt vrijdag 5000 meter’

Het wordt de eerste wedstrijd van Hassan dit jaar. Eerder werd aangenomen dat ze zonder enige wedstrijdritme aan de WK zou beginnen. Dit omdat ze na het loodzware jaar 2021 wat meer tijd nodig had om te rusten en om haar trainingen verantwoord op te bouwen.

Volgens Rowberry waren de trainingsstages in Namibië en Ethiopië niet zo productief als in voorgaande jaren en had ook het vasten tijdens de Ramadan haar trainingspatroon meer dan anders verstoord. Daarom was het nodig haar deelname aan wedstrijden uit te stellen. In de laatste twee maanden, tijdens de trainingen in het Amerikaanse Utah, was Hassan wel veel beter in vorm gekomen.

Net als tijdens de Olympische Spelen staat Hassan bij de Wereldkampioenschappen in Eugene ingeschreven op de 1500 meter, de 5000 meter en de 10.000 meter. In Tokio won ze drie keer een medaille waarvan twee keer goud. Volgens haar coach gaat Hassan dit keer niet aan drie onderdelen meedoen en beslist ze na het weekend op welk(e) nummer(s) ze daadwerkelijk in actie komt.