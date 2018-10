Joshua: ’Wordt zwaarste partij sinds zege op Klitsjko’

De 28-jarige Britse profbokser is elf jaar jonger, bijna 12 kilo zwaarder en 10 centimeter langer dan de officiële uitdager van de WBA. Joshua is de huidige wereldkampioen in de koningsklasse van het profboksen bij vier bonden: WBA, IBF, WBO en IBO.

Joshua neemt het duel met de Russische routinier, die één keer verloor in 35 gevechten, zeker niet te licht op. „Het wordt mijn zwaarste partij sinds mijn overwinning op Vladimir Klitsjko”, liet hij weten. Joshua schakelde de boksreus uit Oekraïne in april 2017 op Wembley via knock-out uit. Povetkin, in 2004 olympisch kampioen in het superzwaargewicht, verloor in 2013 in Moskou van Klitsjko.

Dansschoenen

Joshua won al zijn 21 profduels, waarvan twintig op knock-out. „Povetkin is een snelle en beweeglijke tegenstander. Ik zal mijn dansschoenen aantrekken om scherp voetenwerk te kunnen uitvoeren”, grapte de populaire Britse bokser, die door 80.000 fans zal worden aangemoedigd.