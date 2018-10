Van Dam stevig aan de leiding in Barcelona

Na een uitstekende tweede dag op de baan van Golf Club de Terramar heeft ze vier slagen voorsprong op de Spaanse nummer 2 Carmen Alonso (-14 om -10). Van Dam was donderdag al begonnen met een score van 64 (-7) en noteerde dezelfde uitslag een dag later. De 22-jarige Arnhemse maakte geen fouten en noteerde zeven birdies op haar scorelijst.

Door haar sterke optreden gaat ze als leider het weekend in. Van Dam wist één keer eerder een toernooi te winnen op de Ladies European Tour. In 2016 schreef ze het Xiamen Open op haar naam. Van Dam verkeert in goede vorm. Vorige week deed ze mee met een toernooi op het hoogste golfniveau. Bij de major in het Franse Évian-les-Bains wist ze de cut te halen en eindigde ze als 37e.