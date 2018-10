Pikant duel voor Van den Brom en Buijs

In hun gezamenlijke tijd bij ADO Den Haag was de relatie tussen coach Van den Brom en de toenmalig speler Buijs een moeizame. Van den Brom zette Buijs zelfs uit de selectie.

Aan het eind van het zo succesvolle seizoen 2010/11, waarin ADO Europees voetbal haalde, vond Van den Brom dat hij een keer op zijn strepen moest gaan staan richting de man die destijds niet meer verzekerd was van een basisplaats. ,,Hoe mijn relatie met Danny is? Die is oké, ik heb hem nog gehad als speler’’, grijnst Van den Brom, die bevestigt dat de twee verbaal nogal eens overhoop lagen in die tijd.

Danny Buijs tijdens Ajax - FC Groningen Ⓒ ANP Pro Shots

,,Het was zo herkenbaar’’, zegt Van den Brom, die nimmer wat aan te merken had op de arbeidsethos van Buijs, maar in zijn ogen moest constateren wat hij zelf aan het einde van zijn spelerscarrière al had meegemaakt. ,,Ik heb het zelf ook gehad. Dat een speler die redelijk op leeftijd begint te raken, nog altijd denkt datgene te kunnen brengen wat hij vier of vijf jaar daarvoor kon brengen. Volgens mij herkent hij het zelf nu ook wel, net als ik, toen ik stopte met voetbal. Ik heb hem daar nog wel eens over gesproken, om elkaar beter te begrijpen.’’

Buijs voetbalde nog drie jaar door. Bij het Schotse Kilmarnock, Sparta en de amateurs van Kozakken Boys, waar hij vervolgens (hoofd)trainer werd. Eind 2015 maakte Van den Brom al kennis met de trainer Buijs, toen met AZ in de slotfase pas een bekerzege werd veiliggesteld bij Kozakken Boys. Van den Brom hoort goede geluiden over zijn voormalig pupil als trainer. Zijn assistent Arne Slot is goed met de huidig coach van FC Groningen, nadat zij vorig jaar samen de cursus Coach Betaald Voetbal doorliepen.

John van den Brom tijdens de bekerfinale. Ⓒ Rene Bouwman

Hij ziet dat Buijs en Groningen hier en daar nog wat zoekende zijn, nu de club onderaan staat. ,,Als beginnend trainer in het profvoetbal heb je uiteindelijk resultaten nodig, maar ook een idee en visie. Als je daaraan vasthoudt, komt het altijd goed, daar ben ik van overtuigd’’, zegt Van den Brom, die met een lach zegt uit te kijken naar de nieuwe ontmoeting. ,,Het wordt leuk om hem te zien.’’