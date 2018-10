Vierspanmenners tweede na dressuur

Dankzij geslaagde dressuurproeven van IJsbrand en Bram Chardon belandde Oranje op de tweede plek achter Verenigde Staten. Individueel staat IJsbrand Chardon derde en zijn zoon Bram vijfde.

WK-debutant Bram Chardon reed als eerste van het Nederlands team een goede proef en was tevreden met zijn score van 46,37 punten. Voor tweede starter Koos de Ronde pakte de proef minder goed uit. De Nederlands kampioen moest genoegen nemen met de veertiende plaats met een score van 56,93.

IJsbrand Chardon mocht als laatste in de baan en reed een foutloze proef, goed voor een score van 41,06. ,,Ik heb het hele jaar nog geen 41 punten gereden, en als je dit op een WK rijdt kun je niet meer dan tevreden zijn.''

De Australiër Boyd Exell leidt met 31,68, gevolgd door de Amerikaan Chester Weber (35,10). ,,Zaterdag in de marathon is mijn doel om de achterstand op Chester terug te brengen. Het gat met Boyd is te groot, maar niets is onmogelijk'', zei IJsbrand Chardon.