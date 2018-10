Heracles in punten naast Ajax

De ploeg van de Duitse trainer Frank Wormuth rekende vrijdagavond zonder problemen af met De Graafschap: 4-0. Door die overwinning hebben de Almeloërs nu net als Ajax dertien punten.

De Amsterdammers hebben nog wel het uitduel met koploper PSV te goed. De Eindhovenaren bezitten vijftien punten. De Graafschap heeft vier punten en staat vijftiende.

Vervelend debuut

Javier Vet maakte zijn debuut voor De Graafschap en had er zeer waarschijnlijk iets heel anders van verwaht. De 25-jarige Amsterdammer maakte in de 27e minuut namelijk een eigen doelpunt. Hij werkte een voorzet van Heracles-back Bart Van Hintum achter goalie Hidde Jurjus.

Javier Vet (rechts) verrast zijn eigen doelman. Ⓒ ANP Pro Shots

In de dertiende minuut na rust verdubbelde Kristoffer Peterson de marge. Het was alweer het zevende Eredivisie-doelpunt van dit seizoen. Met dat aantal is hij voorlopig topscoter. De 23-jarige Zweed heeft een treffer geproduceerd dan Nasser El Khayati van ADO Den Haag en Ajacied Klaas-Jan Huntelaar.

Jurjus matig

Tien minuten voor tijd maakte Brandley Kuwas de avond er voor de thuisploeg nog wat fraaier op. De aanvaller verraste Jurjus met een schot dat houdbaar leek.

In de 88e tijd moest Fabian Serrarens van De Graafschap het veld ruimen na een gevaarlijk inkomen. Vincent Vermeij zorgde even later voor de vierde treffer.