Ireen Wüst over Thyrax-gebruik: 'Ik heb niets te verbergen'

Ze gaat terug naar 2009, het jaar waarin ze overtraind raakte. “Nadien heb ik veel verschillende gezondheidsklachten gekregen en die werden in de loop der jaren steeds heftiger”, vertelt Wüst op haar uitvalsbasis in het Friese Oranjewoud.

’Tot hier en niet verder’

“Er werden onder meer afwijkende bloedwaarden gemeten. Na veel overleg met een sportarts, gynaecoloog en endocrinoloog is een half jaar na de Olympische Spelen van Sotsji 2014 gezegd: tot hier en niet verder. Toen is Thyrax voorgeschreven. Het is dus absoluut niet zo dat ik dit medicijn zomaar ben gaan gebruiken.”

Wüst met het goud in Pyeongchang. Ⓒ ANP

Begin vorige maand kwam via Nieuwsuur en het Noordhollands Dagblad naar buiten dat verschillende topsporters Thyrax gebruiken zónder medische noodzaak. Ze doen dat, omdat het gewichtsverlies kan veroorzaken en dat is voor sommige sporters gunstig. Het schildklierhormoon staat niet op de dopinglijst, maar de dopingautoriteit roept het wereld-anti-doping-agentschap (Wada) wel al tien jaar lang op om het medicijn tot verboden middel te verklaren.

’Ik heb het echt nodig’

“Ik ben daar groot voorstander van”, zegt Wüst. “Dan kan ik er een medisch attest voor krijgen en kan er geen misbruik meer van gemaakt worden. Nu moet ik mezelf verantwoorden, terwijl ik het echt nodig heb. Het voelt alsof ik in de gevangenis zit voor iets dat ik niet heb gedaan."

Cees-Rein van den Hoogenband, chef-arts van NOC*NSF, heeft het medisch dossier van Wüst ingezien en onderstreept haar woorden. “Ireen Wüst heeft volkomen logisch gehandeld.”

