Chef-arts Van den Hoogenband: 'Wüst heeft logisch gehandeld'

Van den Hoogenband bevestigt dat Wüst jaren geleden al met heftige fysieke klachten haar sportarts opzocht. ,,Die heeft haar bloed nagekeken en kwam vervolgens tot de conclusie dat haar schildklier niet honderd procent functioneert. De betreffende dokter is in overleg gegaan met andere specialisten en zij kwamen met z’n drieën tot de conclusie dat Thyrax het juiste middel was om voor te schrijven.”

Feit blijft dat er artsen zijn die Thyrax voorschrijven aan sporters die het niet nodig hebben. ,,Ik ken zelf geen dokters die dat doen”, zegt Van den Hoogenband. ,,Maar het zingt inderdaad al een paar jaar rond dat er in de topsportwereld op grote schaal Thyrax wordt gebruikt en bij de Olympische Spelen van Pyeongchang zagen we daarin een opmerkelijke toename."

Cees-Rein van den Hoogenband tijdens de Winterspelen met koning Willem-Alexander. Ⓒ ANP

NOC*NSF beschikt over een groep van ongeveer dertig topsportartsen die bij gelegenheid bij elkaar worden geroepen. ,,Dat hebben we ook in mei dit jaar gedaan, naar aanleiding van de Winterspelen", vertelt Van den Hoogenband. ,,Daarin hebben we alle artsen nogmaals op het hart gedrukt dat het heel risicovol is om medicijnen voor te schrijven als daar geen duidelijke medische indicatie voor is. Dat kan gewoon echt niet.”

Daarbij ging het niet alleen om Thyrax, maar ook om slaappillen, antibiotica, pijnstillers en meer van dat soort dingen. ,,Ook sporters denken daar vaak veel te makkelijk over en zetten artsen soms onder druk. En we weten eveneens dat sommige atleten op eigen houtje medicijnen regelen via het zogeheten buitencircuit. Dat hebben we vroeger bijvoorbeeld ook bij epo gezien. We doen alles wat binnen onze macht ligt om dat uit te bannen. Maar dat is geen makkelijke klus.”

Eén ding moet volgens Van den Hoogenband sowieso gebeuren: Thyrax moet op de dopinglijst komen. ,,Dat voeren we al sinds 2008 aan bij het wereld-anti-doping-agentschap. Tot op de dag van vandaag hebben ze dat niet gedaan, omdat ze vinden dat er een gebrek aan wetenschappelijk bewijs is. Daar zijn ze nu wel mee bezig. Zodra ze de resultaten hebben, spelen ze daar op in. Nu maar hopen dat er snel actie wordt ondernomen, want misbruik van medicijnen is voor geen enkele partij goed en bovendien ontzettend risicovol.”

