Wüst in het verweer: ’Het voelt alsof ik in een gevangenis zit voor iets wat ik niet heb gedaan’

Ireen Wüst Ⓒ Rene Bouwman

ORANJEWOUD - In de nasleep van de Thyrax-soap dook de naam van Ireen Wüst (32) in de wandelgangen op als een sporter die het schildklierhormoon zou gebruiken. De topschaatsster bevestigt dat gerucht, maar verzekert dat dit medisch gezien noodzakelijk is. Op haar uitvalsbasis in het Friese Oranjewoud geeft de beste Nederlandse olympiër aller tijden openheid van zaken over het medicijn dat (nog) niet op de dopinglijst staat, maar wel door atleten in verschillende sporten zou worden misbruikt. ,,Ik heb niets te verbergen. Vandaar dat ik open, eerlijk en oprecht wil zijn.”