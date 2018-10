Wat is Thyrax eigenlijk?

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER THYRAX

- Thyrax is een schildklierhormoon. Dit hormoon is noodzakelijk voor de lichaamsgroei en voor de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen. Ook regelt het veel stofwisselingsprocessen in het lichaam. Het wordt over het algemeen toegepast als supplement bij een onvoldoende werking van de schildklier.

- In Nederland hebben ruim 600.000 mensen een schildklieraandoening. 450.000 van hen gebruiken een medicijn vanwege een te traag werkende schildklier. De meeste mensen die het gebruiken, zijn er hun hele leven van afhankelijk.

- De mogelijke bijwerkingen van Thyrax zijn niet mals. Er is een verhoogd risico op botontkalking, hartproblemen en een plotse dood, als je niet de juiste dosering aanhoudt.

- Op dit moment staat Thyrax niet op de dopinglijst, maar de dopingautoriteit roept het wereld-anti-doping-agentschap (Wada) op het medicijn tot verboden middel te verklaren. Tweeënhalf jaar geleden gebeurde dat bij meldonium, een medicijn dat door veel sporters werd gebruikt en inmiddels op de dopinglijst staat.

- In augustus kwam via het Noordhollands Dagblad en Nieuwsuur naar buiten dat Thyrax zonder medische noodzaak wordt voorgeschreven aan meerdere Nederlandse topschaatsers. Dat is wettelijk niet toegestaan. Het zou ook door wielrenners en (tri)atleten worden gebruikt.

- De KNSB stuurde naar aanleiding van deze onthullingen een brief naar de schaatsers, waarin de Nederlandse schaatsbond ‘nadrukkelijk waarschuwde’ voor de gezondheidsrisico’s die gekleefd zijn aan het gebruik van Thyrax.

-Topsporters zouden de medicatie met name gebruiken, omdat ze denken dat het gewichtsverlies veroorzaakt.