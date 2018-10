Go Ahead lost SC Cambuur af als koploper

De ploeg van trainer John Stegeman versloeg op eigen veld Jong Ajax met 2-1. De club uit Deventer profiteerde van puntenverlies van SC Cambuur. De Friese ploeg, nog altijd ongeslagen in deze competitie, kwam op bezoek bij FC Utrecht niet verder dan 0-0.

Het duel in Deventer moest na ongeveer een half uur voor een kwartier worden gestaakt wegens onweer en hevige regenval. Kort na de hervatting kopte Dani de Wit namens Ajax knap raak (1-1). Richard van der Venne had de score in de zestiende minuut geopend. Thomas Verheijdt bracht in de 59e minuut de winnende treffer op zijn naam. Met de krappe zege herstelde Go Ahead zich van de eerste nederlaag, vorige week bij Jong AZ (3-2).

Aanvaller Kasper Dolberg, die afgelopen woensdag in de Champions League al even inviel tegen AEK (3-0), kwam alleen in de eerste helft voor Jong Ajax in actie.

TOP Oss speelde in een emotionele sfeer de thuiswedstrijd tegen Sparta (0-0). Het tragische ongeluk in de Brabantse plaats met een elektrische bakfiets op het spoor, waarbij vier kinderen om het leven kwamen en twee zwaargewonden vielen, hield de gemoederen in het stadion zeer bezig. Uit verdriet en medeleven werd voor het begin van de wedstrijd een minuut stilte gehouden. Beide ploegen speelden met rouwbanden.

NEC, ook nog altijd ongeslagen, klom naar de derde plaats dankzij een spectaculaire zege bij Helmond Sport (2-3). Anass Achahbar was de gevierde man bij de Nijmegenaren met twee treffers (0-1 en 2-3). Zijn eerste treffer maakte hij met een mooie omhaal.

FC Twente versloeg Telstar met 3-1. Tom Boere, Jari Oosterwijk en Rafik Zekhnini kwamen tot scoren voor de bezoekers uit Enschede. De Tukkers stegen naar de vijfde plek op de ranglijst.

Het duel tussen RKC Waalwijk en Jong AZ (2-2) werd in de slotfase door de arbitrage even onderbroken wegens beledigende spreekkoren.