Goud voor Nederlands para-dressuurteam

Na decennialange dominantie van de Engelsen lukte het op de Wereldruiterspelen in Tryon om ze af te troeven. Het werd nog spannend. Rixt van der Horst, Sanne Voets, Frank Hosmar en Nicole den Dulk konden Groot-Brittannië maar nipt achter zich laten. Brons was er voor Duitsland.

Het was dus een historische plak voor oranje. Bondscoach Joyce Heuitink kon haar geluk niet op. De tranen biggelden over haar wangen. “Ik ben zo blij, ik kan het haast niet geloven. Na al die jaren is het dan eindelijk gelukt om de Engelsen te verslaan. Ik wist dat het er in zat en ben ontzettend trots dat we het voor elkaar hebben gekregen.”

De ruiters verschijnen zaterdag nog eenmaal in de ring voor de individuele kür op muziek.