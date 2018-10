Dick Advocaat drukt direct stempel

,,Hij is heel duidelijk tegen de spelers en tegen iedereen. Advocaat zegt gewoon precies wat hij wil”, heeft Oussama Tannane ervaren.

De stem van Advocaat schalde deze week onophoudelijk over het trainingsveld. ,,Het valt op dat hij heel eerlijk en heel direct is. Daar houd ik wel van”, aldus Timo Letschert. ,,In het team weet iedereen meteen waar het op staat. Ik vind het wel grappig. Dan maakt hij zo’n vlijmscherpe opmerking naar iemand... Sommige jongens zijn daar totaal niet aan gewend. Dan zie je ze kijken… Daar kan ik echt van genieten.”

Advocaat had met verbazing gezien hoe mak FC Utrecht voetbalde tegen FC Emmen. ,,De trainer probeert de groep te raken, te prikkelen, omdat iedereen heeft kunnen zien, dat het te gezapig was”, erkent Letschert. ,,Als Dick Advocaat aan één ding een hekel heeft, dan is het gezapigheid. Het eerste wat erin moet komen, is een beetje gif en agressiviteit.”

Ook qua tactiek laat de nieuwe trainer zich direct gelden. Advocaat gooit ook het 4-4-2 systeem, een overblijfsel uit het tijdperk-Ten Hag overboord, en kiest voor een 4-3-3 met Cyriel Dessers in de spits en Oussama Tannane en Gyrano Kerk op de flanken. ,,Hij hecht veel waarde aan een goede organisatie. Zoals hij zelf zegt: ‘Jantje moet weten wat Pietje doet.’ Hij stampt er nu een paar basisdingen in”, weet Letschert.

,,Ik vond dat de spitsen niet echt raad wisten met de manier van spelen. Tannane en Kerk zijn 4-3-3 spelers”, verduidelijkt Advocaat. ,,Je moet als trainers geen foefjes uithalen en herkenbaar spelen. Wij gaan iets anders voetballen, omdat ik denk dat het voor deze spelers beter is.”

Sean Klaiber vindt het ergens wel jammer, dat FC Utrecht naar een ander systeem overstapt. ,,Het was een systeem, dat in Nederland niet veel voorkwam, en veel clubs hadden er moeite mee. Maar die opstelling was ook iets meer wat bij Ten Hag hoorde. Die had het zo bij ons ingeslepen, dat het gewoon liep. Het was ook een kracht van ons. Dat raak je kwijt, maar het is natuurlijk zo dat veel jongens die gewend waren aan dat systeem vertrokken zijn en dat er veel nieuwe spelers zijn.”