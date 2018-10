Wüst: 'Ik sluit de Spelen van Peking niet uit'

Want op dit moment heeft ze het naar eigen zeggen ‘erg naar haar zin’ bij haar nieuwe ploeg, waar investeringsmaatschappij Infestos sponsor van is. Wüst heeft zichtbaar een goede klik met teamgenoten als Esmee Visser en Lotte van Beek.

,,En ik ben ook blij dat Wouter olde Heuvel en Peter Kolder erbij betrokken zijn als coaches”, vertelt Wüst. ,,We hebben veel lol, het is supergezellig en er wordt hard getraind. Daarnaast doe ik allerlei dingen die ik nooit eerder had gedaan en ga ik naar plekken waar ik nog nooit was geweest. Ik doe nu zelfs aan shorttrack. Het is heel vernieuwend. Sportief gezien ben ik momenteel erg tevreden.”

Over haar plannen voor de komende twee jaar: ,,Het doel is om ooit een wereldrecord te rijden in Calgary of Salt Lake City. Aan de andere kant vind ik het ook heel leuk en leerzaam om mijn ervaring te delen met de jonge schaatsers binnen onze ploeg en hen te ondersteunen waar ik kan.”

Lees hieronder een interview dat onz

e verslaggever Nick Tol had met Ireen Wüst: