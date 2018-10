Dolberg: ’Ik had graag langer meegedaan’

Bekijk ook: Eerste speelminuten Dolberg na blessureleed

„Het plan was om een helft te spelen om wat kilometers in de benen te krijgen”, vertelde de spits aan FOX Sports. „Ik had langer kunnen spelen en had dat ook graag gedaan. Als je in zo’n close wedstrijd zit, wil je graag door, maar dit was de deal.”

„De laatste weken ging het vooral om het goede gevoel terugkrijgen”, vervolgde Dolberg. „Tijdens de wedstrijd ben je sowieso niet erg bezig met wat er fout zou kunnen kunnen gaan, maar die gedachten schoten de afgelopen week tijdens de trainingen wel door mijn hoofd. Het was fijn om weer te voetballen en de onzekerheid niet meer te voelen. Ik had vandaag niet veel balcontacten. Maar dat hoort erbij. Alles gaat zoals gepland. Het was een geweldige ervaring om in de Champions League te spelen.”

Bekijk ook: Go Ahead lost SC Cambuur af als koploper