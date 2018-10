’Affaire-Nouri als sluier over seizoen’

„Een supporter. Gelukkig bleek het mee te vallen. Toch was er even paniek en mijn gedachten gingen gelijk weer terug naar Abdelhak Nouri”, aldus de verdediger van PSV, die in Oostenrijk getuige was van het noodlot dat Nouri trof.

„Het blijft niet te bevatten. Het ene moment ben je als speler kerngezond en het volgende moment is het over, terwijl alles gemeten wordt en je constant onder toezicht staat. Je moet er niet aan denken, maar je kan je niet altijd voor die gedachte afsluiten.”

De impact van het wegvallen van Nouri is vorig seizoen bij Ajax groot geweest. „Sommige jongens speelden van kleins af aan met hem, anderen hadden een innige band met Nouri en zelfs iemand die hem net kende als Klaas-Jan Huntelaar had het er bijzonder moeilijk mee. Die affaire heeft het hele seizoen als een sluier over de spelersgroep gehangen.”