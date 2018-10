Viergever: zonder rancune tegen Ajax

„Nee joh, het is allemaal niet zo bijzonder. Ajax zag geen toekomst in me en PSV juist wel. Simpel. Op sociale media schijnt een of twee keer iets vervelends voorbij te zijn gekomen, hoorde ik van mensen om mij heen. Mijn familie werd zelfs bedreigd. Maar dat gaat allemaal aan me voorbij. Ik weet een beetje hoe het werkt op die sociale media en daar moet je niet te veel aandacht aan besteden.”

Hoe zullen de Ajax-fans op je reageren?

„Sportief. Ik heb bij Ajax een mooie tijd meegemaakt, altijd alles gegeven, nooit problemen gehad en twee seizoenen geleden een geweldige Europese campagne gedraaid. Met de ontmoetingen tegen Schalke 04 en Olympique Lyon in de ArenA als hoogtepunten. Het mislopen van de landstitel bij De Graafschap en het missen van de Europa-League-finale door een schorsing waren sportieve dieptepunten.”

Hoe bijzonder is PSV-Ajax?

„Ik zie het als een bijzondere topwedstrijd. AZ-Ajax was de eerste keer na mijn overstap naar Amsterdam ook speciaal of Sparta-AZ, maar dat is de tweede keer alweer minder. Het leuke is dat al mijn oud-ploeggenoten van Ajax daar nog zitten en we het allebei goed doen in de competitie. Het is een mooie wedstrijd om te kijken waar we als teams precies staan.”

Wat is het verschil tussen Ajax en PSV?

„Het is wat rustiger hier, in alles.”

Hoe goed is Ajax?

„Die miljoeneninvesteringen – een noodzakelijke trendbreuk om aan te haken – heeft Ajax sterker gemaakt. Ze hebben goede individuele spelers als Ziyech en Tadic die uit het niets iets creëren. Een prima ploeg, maar ze spelen ook mindere duels, zijn in fases van wedstrijden kwetsbaar en daar moeten wij van profiteren, want ze geven ruimtes weg. Je zag het in de Eredivisie en ook in de Champions League tegen Standard Luik en Dinamo Kiev.”

En PSV?

„Als je naar ons team kijkt, hebben wij een mix van ervaren jongens, de Zuid-Amerikaanse mentaliteit en talenten die het besef hebben wat er wordt verwacht. En allemaal bereid zijn om vuile meters voor elkaar te maken.”

En Lozano is de beste van allemaal.

„Chucky is van uitzonderlijke klasse. Hij is doelgericht, snel, heeft diepgang en uit niets haalt hij iets. Maar hij is niet de enige. Bergwijn heeft een individuele actie. Je kan hem altijd inspelen. Steven is sterk in de kleine ruimte en creëert zijn eigen kansen. En vergeet Pereiro niet. Die heeft zoveel gevoel in zijn linkerpoot, dat hij daarmee ieder moment Lozano, Bergwijn of De Jong kan wegsteken. Zij moeten Ajax pijn doen en wij moeten ervoor zorgen dat deze creatieve jongens zo snel mogelijk aan de bal komen op plaatsen waar ze gevaarlijk zijn.”

Welke indruk maakt Mark van Bommel als coach op je?

„Je merkt aan slimme dingetjes dat hij bij FC Barcelona, Bayern München en AC Milan heeft gespeeld. Het is prettig als je trainer op zo’n hoog niveau heeft gespeeld. Van de week ging het over een crossbal geven, ja of nee? Het is de snelste bal om te spelen, maar is het ook de beste om een team stuk te spelen? Nee, vindt hij, omdat je ook via de linksback naar de linksbuiten kan. Dan moeten verdedigers van de tegenstanders zich veel meer aanpassen. Als Van Bommel dat zegt, neem je het sneller aan.”

Speel je bij PSV ingetogener?

„Ja, hoewel we als team dominant aan de bal willen zijn en daarvoor zo snel mogelijk de bal willen afpakken. Het is iets offensiever dan vorig seizoen bij PSV. Met Schwaab en de middenvelders Hendrix en Rosario vorm ik een blok dat de controle bewaakt en zorgt voor de defensieve organisatie. In de opbouw spelen we dienend, passen veel en dribbelen nauwelijks in omdat de twee backs zo offensief spelen. Ik moest even in die rol groeien, maar je merkt dat alles steeds meer een automatisme wordt. We zitten bij PSV denk ik op tachtig procent. Intussen is het herhalen en herhalen op weg naar honderd procent.”

Hoezeer neem je het Marc Overmars kwalijk dat hij je geen contractverlenging aanbood, nadat hij een transfer naar VfB Stuttgart tegenhield?

„Ik neem het hem niet kwalijk. Dat zijn keuzes. Toen had ik het er wel moeilijk mee. Ajax wilde mijn contract niet verlengen, maar me ook niet kwijt. Dat was een vreemde situatie. We hebben erover gesproken, maar op een gegeven moment moet je door. Helaas raakte ik geblesseerd. Het mislopen van die transfer was wel zonde. Ajax kon nog een mooi bedrag ontvangen en ze zagen op lange termijn toch geen toekomst in me. Waar dat aan lag? Dat zou je aan hen moeten vragen. Kennelijk vonden ze anderen beter.”

Wat gaf de doorslag in je keuze om in Nederland te blijven en bij PSV te tekenen?

„PSV kwam eigenlijk heel onverwachts in de winterstop. Ik was met het buitenland bezig, maar die clubs haakten af, omdat ik geblesseerd was. Daarom ging ik het gesprek aan met Marcel Brands en dat was goed. Ik had bij Ajax willen blijven als daar een plan voor was, maar dat was er niet. PSV gaf wel het goede gevoel.”

Maar in feite leg je je er nu bij neer dat je nooit meer in het buitenland speelt.

„Helemaal niet zelfs. Als ik een goed jaar draai bij PSV, kan ik altijd nog weg. En als ik hier blijf, ook prima. Maar ik heb wel de ambitie om een goed seizoen neer te zetten en je weet nooit wat er dan gebeurt.”

Schrik je als opeens de trainer en technisch directeur weggaan?

„Van Marcel Brands had ik het wel verwacht, maar van Phillip Cocu niet. Maar het mooie van PSV is dat het ook dan gewoon rustig blijft. En het was toch al het plan om Van Bommel ooit aan te stellen. Dat is nu een jaartje eerder gebeurd.”

Maar zag Van Bommel het ook direct in jou zitten?

„Ik had niet met hem gesproken. Dat gebeurde eigenlijk pas tijdens het trainingskamp in de voorbereiding. De rol die Cocu en Van Bommel voor me voor ogen hadden, waren dezelfde.”

Heb je door het laatste jaar rancune richting Ajax?

„Nee, nee, nee, totaal niet. Ik vind het leuk om iedereen weer te zien.”

Als Klaas-Jan Huntelaar speelt, worden dat leuke duels…

„Zeker! Het is makkelijk om onze vriendschapsband voor even uit te schakelen. Ik weet dat hij er altijd hard ingaat en zijn trucjes heeft. Ik moet zorgen dat ik daar niet intrap.”

Vertel.

„Af en toe een elleboogje hier en een tikkie daar. Maar Klaas is gewoon een goeie jongen. We hebben veel met elkaar getraind en dat maakt het wel speciaal.”