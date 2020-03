WK allround: Wüst en Roest op pole position na winst op 1500 meter

Het was haar eerste afstandszege bij het wereldtiteltoernooi in Noorwegen na haar vierde plek op de 500 meter en haar derde plaats op de 3000 meter. Wüst verdedigt later op zondag op de afsluitende 5000 meter een voorsprong van 6,60 seconden op Ivanie Blondin. De Canadese reed als tegenstander van Wüst de vijfde tijd: 1.55,21.

Melissa Wijfje bleef derde in het algemeen klassement. De Nederlands kampioene op de schaatsmijl eindigde met een tijd van 1.55,72 op de zesde plek. Ze staat op 8,35 seconden van Wüst.

In de voorlaatste rit was Antoinette de Jong met een tijd van 1.55,19 nog wel iets sneller dan haar tegenstandster Wijfje. De Nederlands kampioene allround zakte in de algemene rangschikking niettemin van de vierde naar de vijfde plek, op 9,96 van Wüst.

Titelverdedigster Martina Sablikova reed op de 1500 meter de zevende tijd: 1.55,89. De Tsjechische staat in het klassement op de tiende plaats, op bijna 19 seconden van Wüst.

Roest

Roest heeft bij de WK allround in Hamar zijn winstkansen vergroot. De titelverdediger zegevierde op de 1500 meter met een tijd van 1.44,41 minuten. Op zaterdag schreef hij ook al de 5000 meter op zijn naam.

Op de afsluitende 10.000 meter later op zondag verdedigt Roest een marge van 11,16 seconden op de Noor Sverre Lunde Pedersen, de nummer 2 van het klassement. De 27-jarige thuisrijder moest in de laatste rit met een tijd van 1.45,02 zijn meerdere erkennen in de Nederlandse klassementsleider.

Jan Blokhuijsen reed de vierde tijd (1.45,97). Hij bleef daardoor vierde in de algemene rangschikking, met een achterstand van ruim 6 seconden op de Japanner Seitaro Ichinohe, de nummer 3 van het klassement