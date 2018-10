Grol: goede herinneringen aan Baku

„Ik heb het liefst zoveel mogelijk controle over wat er in de media verschijnt. Ik heb niets te verbergen, maar ik wil daar ook geen stress van krijgen”, zegt de judoka over het door hem opgelegde ’mediaverbod’.

Grol stapt zondag in het vliegtuig naar Azerbeidzjan, waar hij woensdag op de zevende WK-dag (+100 kg) in actie komt. Hij bewaart goede herinneringen aan het land in de Kaukasus. In Baku veroverde hij drie jaar geleden onverwacht goud bij de EK.

„Ik had vooraf tegen mijn ouders gezegd: ’Blijf maar thuis. Ik heb een slechte voorbereiding achter de rug en het is een rotland voor jullie. Het wordt toch niks’. En toen werd ik kampioen, haha. Nu zijn mijn ouders wel van de partij.”

Lees het exclusieve interview met Henk Grol.