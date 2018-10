’Luchtalarm’ voor Ajax in kraker

Niet alleen vanwege hun verdedigende (De Ligt) en aanvallende (Huntelaar) kwaliteiten, maar ook vanwege hun kopkracht. Zonder het tweetal loeit het luchtalarm in Eindhoven.

Luuk de Jong scoorde vorig seizoen en dit seizoen totaal zeven keer met het hoofd en is van alle PSV’ers het gevaarlijkst in de lucht. De spits is 1.88 meter lang, terwijl Ajax – met Carel Eiting (1.81) en Donny van de Beek (1.83) als meest waarschijnlijke vervangers van De Ligt (1.88 meter) en Huntelaar (1.86 meter) – niemand heeft die met De Jong kan wedijveren.

Naast De Jong zal Ajax zich ook moeten wapenen tegen de rest van de Eindhovense luchtmacht: Gaston Pereiro (1.88), Pablo Rosario (1.88), Daniel Schwaab (1.86), Denzel Dumfries (1.85), Nick Viergever (1.83). Ajax-trainer Erik ten Hag zal zijn spelers op het hart drukken geen corners en vrije trappen weg te geven, maar vooral hopen dat De Ligt en Huntelaar tijdig zijn opgelapt.

Al hield de trainer – om PSV niet nog wijzer te maken – vanzelfsprekend de schijn op dat de mogelijke afwezigheid van De Ligt en Huntelaar hem geen zorgen baart. „Ik ben geen man van zorgen. Matthijs viel voor AEK af en Carel heeft het fantastisch ingevuld. En als je ziet hoe Donny erin kwam, nadat Klaas-Jan uitviel, een geweldige goal maakt en superbelangrijk is, dan betekent dit dat we een brede kern hebben.”