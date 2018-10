Van Bommel richting PSV - Ajax: ’Dat vertel ik eerst aan mijn spelers’

Zoals in Amsterdam de ouderwetse gedachte met echte buitenspelers voltooid verleden tijd is – Dusan Tadic, David Neres en Hakim Ziyech voetballen naar hun kwaliteiten – heeft ook PSV-coach Van Bommel zijn eigen gedachtegang geïmplementeerd aan de profkant van De Herdgang. „Natuurlijk, tegen elke tegenstander is er wel een nuanceverschil. We kijken altijd waar we een tegenstander kunnen aanvallen of waar we voor moeten oppassen. Maar binnen ons systeem moeten we tegen alle andere systemen kunnen spelen. Daarom doen we dus hetzelfde en spelen we om te winnen. Zoals we dat vroeger buiten op het pleintje ook deden.”

Van Bommel stelt dat koploper PSV net als in alle andere duels wil aanvallen en Ajax niet alleen wil laten komen, om dan uit de tegenaanval gevaarlijk te worden. Al ligt daar ontegenzeggelijk ook een kwaliteit bij de Eindhovenaren, met de vleugelspelers Hirving Lozano en Steven Bergwijn. Dat de coach weinig wijzigt aan zijn elftal heeft hij aan het begin van het seizoen ook voorspeld. Hij houdt dus woord. En als het dan echt zo lang duurt om een elftal te smeden, wordt het dus ook lastig om laat aangekomen nieuwelingen snel in te passen. Zeker gezien het drukke programma en het beperkte aantal volledige trainingen.

„Op 31 augustus sluit de transfermarkt. Dan ben je dus al drie, vier wedstrijden onderweg”, zegt Van Bommel desgevraagd, naar aanleiding van de komst van topaankoop Erick Gutierrez. Het zou in de lijn-Van Bommel logisch zijn als hij ook tegen Ajax met de vertrouwde elf namen begint. „Of Gutierrez kan starten? Ja. Of hij ook start? Dat vertel ik eerst aan mijn spelers.”

Van Bommel beaamt dat hij weinig hoeft te doen om zijn spelers te motiveren voor het treffen met Ajax. De 4-0 nederlaag in Barcelona heeft daar niets aan afgedaan. „Ajax-thuis maakt wat meer los dan andere wedstrijden. Er staat een hoop prestige op het spel. Dit is topvoetbal in Nederland”, erkent Van Bommel, die als speler vaker heeft gescoord tegen Ajax (zes keer) dan tegen welke tegenstander dan ook. „Ik ga ervan uit dat de fans er dit weekeinde een heksenketel van maken. Van de sfeer die er dit seizoen hangt, van de manier waarop de fans de spelers dragen, kan ik echt genieten. Als we zondag (morgen, red.) het stadion binnenlopen, voel je gewoon dat er een grote wedstrijd wordt gespeeld.”