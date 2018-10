’Dick Advocaat kan iemand met één blik ’opfokken’’

Vilhena vervolgt: „Ik heb hem even bij Feyenoord meegemaakt, maar nog meer bij het Nederlands elftal. Hij is een coach die je soms met één blik kan ’opfokken’. Ja, echt.”

De Oranje-international lacht bij het uitspreken van die laatste zin. Hij bedoelt het positief. Vilhena houdt wel van types als Advocaat die niet veel woorden nodig hebben en toch heel duidelijk zijn. „Advocaat autoritair? Nou, hij geeft leiding! En hij is veel bezig met spelers. Ik denk dat dit goede eigenschappen zijn bij een coach.”

Tonny Vilhena Ⓒ ANP Pro Shots

Vilhena proefde bij Oranje de ’enorme ervaring’ van de Hagenaar. „Hij heeft zo ongelooflijk veel meegemaakt en is een coach die rake dingen zegt. Daar kun je als speler wat mee. Bij Giovanni van Bronckhorst voel ik ook zijn ervaring. Die heeft Champions League gespeeld, bij heel grote clubs gezeten en was aanvoerder van Oranje op een WK. Daarom vind ik het ook nog hartstikke fijn om voor hem te spelen. Ik ben echt happy bij Feyenoord. Ajax en PSV inhalen lastig? Daar kijk ik helemaal niet naar. Laten we vooral zorgen dat we bij Feyenoord één team zijn. Als ik ons een rapportcijfer moet geven, dan zit het tussen een zes en een zeven in. Het elftal van Feyenoord moet constanter worden, we moeten niet met Ajax en PSV bezig zijn.”