Huidige opzet van WK paardensport te duur

De Werelruiterspelen in Tryon leveren mooie beelden op, maar het financiële plaatje is allesbehalve fraai. Ⓒ EPA

TRYON - De toekomst van de Wereldruiterspelen staat op losse schroeven. Nog voor het enorme evenement goed en wel is afgelopen, gaan overal stemmen op die beweren dat het over vier jaar niet terugkeert. Het is zo grootschalig en duur om te organiseren dat waarschijnlijk niemand meer zijn vingers er aan wil branden. Want als zelfs multimiljonair en baas van het Tryon Center, Mark Bellissimo, het niet goed voor elkaar krijgt, wie dan wel?