Kiki Bertens bereikt overtuigend finale in Seoul

De pupil van coach Raemon Sluiter doet in Seoul goede zaken met het oog op plaatsing voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi in Singapore. Bertens staat momenteel op de achtste plaats van de seizoensranking. Haar grootste concurrente, Karolina Pliskova uit Tsjechië, speelt deze week op het hoger aangeschreven toernooi in Tokio en heeft daar ook de finale bereikt.

Bertens won in 2018 al twee toernooien, in Charleston en in Cincinnati. De top tien lonkt inmiddels, ook omdat ze in deze fase van het seizoen amper punten heeft te verdedigen. De 26-jarige Nederlandse toptennisster werd vorig jaar in Seoul al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Bertens krijgt zondag in Seoul in de finale te maken met Ajla Tomljanovic. De Australische tennisster versloeg in haar halve finale Hsieh Su-Wei uit Taiwan in drie sets: 6-4, 5-7 en 6-4.