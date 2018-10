Heracles-sensatie topscorer in Eredivisie

„Het gaat goed. Het is wel allemaal dankzij het team. Dat is van grote invloed op mijn optredens. Ik wil dan ook niet te veel over mezelf praten”, stelde Peterson na afloop van de 4-0 zege op De Graafschap tegenover Fox Sports.

Tegen De Graafschap pikte Peterson opnieuw zijn doelpunt mee. De 23-jarige Zweed tekende in de 13e minuut voor de 2-0. „Ik speel met veel plezier en vertrouwen. Ik wil niet te veel nadenken over wat er allemaal gebeurt, ik wil we gewoon steeds verder verbeteren.”

Peterson heeft voorlopig één treffer meer achter zijn naam staan dan Nasser El Khayati (ADO Den Haag) en Klaas-Jan Huntelaar (Ajax).

