US Open-winnares Osaka maakt nieuwe status waar

Als nummer drie van de plaatsingslijst bereikte Osaka de finale door de Italiaanse Camilia Giorgi in twee sets (6-2 6-3) te verslaan. Het was haar tiende overwinning op rij.

Tegenstandster in de finale wordt de Tsjechische Karolina Pliskova, als vierde geplaatst in de Japanse hoofdstad. Pliskova had drie sets nodig tegen de Kroatische Donna Vekic: 6-2, 4-6 en 6-3. Ze maakt kans op haar elfde WTA-titel. Eerder dit jaar was ze al de beste in het Duitse Stuttgart.

Osaka (20) speelt voor de tweede keer de finale in Tokio, in 2016 moest ze de eindzege aan de Deense Caroline Wozniacki laten. Dit jaar won ze naast de US Open, waar ze een memorabele finale speelde tegen Serena Williams, ook het toernooi van Indian Wells. Dat was haar eerste toernooizege op het hoogste niveau.