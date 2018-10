Zieke Porte zegt af voor WK wielrennen

De Australische wielerbond heeft nog geen vervanger voor Porte aangewezen.

,,Ik ben heel teleurgesteld omdat ik niet kan starten", liet Porte weten. ,,Het WK was een belangrijk doel voor mij en ik was al een tijdje aan het trainen en koersen met dit WK in het achterhoofd. Door die ontsteking kan ik me echter niet goed voorbereiden op deze wedstrijd. Met 4600 hoogtemeters in het parcours heb je een perfecte voorbereiding nodig om hier aan de start te staan.''