Kieft kritisch over verdedigingsduo Blind en De Jong bij Ajax

Mocht Ajax-trainer Erik ten Hag zondag in de kraker tegen PSV voor De Jong en Blind als verdedigingsduo kiezen, dan verwacht Kieft veel problemen voor de Amsterdammers. „Speelt Ajax met die twee centraal achterin dan zullen Lozano en Bergwijn Ajax verschrikkelijk veel pijn doen met hun snelheid.”

Kieft vervolgt: „Bij afwezigheid van De Jong op het middenveld misten de aanvallers van Ajax tegen AEK Athene aanvoer vanuit die linie. De Jong brengt anderen in stelling, in tegenstelling tot Carel Eiting. Hij voetbalt in een te lage versnelling. Donny van de Beek heeft mijn voorkeur. Knap hoe hij zich iedere keer manifesteert als invaller en ook tegen AEK weer scoorde. Heel even toonde hij een houdinkje na zijn goal, maar dat is hem vergeven. Je hoort hem nooit zaniken.”

PSV is na vijf speelronden met vijftien punten de koploper in de Eredivisie. Ajax volgt op twee punten. Waar de Eindhovense ploeg van trainer Mark van Bommel in de Champions League hard onderuitging (4-0 nederlaag) tegen FC Barcelona, kende Ajax een betere generale. De equipe van Ten Hag won in de Johan Cruijff Arena met 3-0 van AEK Athene.

