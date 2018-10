LIVE EXTRA - Mooie affiches in buitenlands voetbal

In de Premier League werd al om 13.30 uur afgetrapt tussen Fulham en Watford. Daryl Janmaat kent met Watford een verrassend sterke start in de Engelse competitie en is na vijf duels met twaalf punten terug te vinden op de vierde plek.

In de Bundesliga staat zaterdag voor 18.30 uur een mooi affiche gepland. Het Bayern München van Arjen Robben gaat op bezoek bij Schalke 04.

Real Madrid krijgt zaterdagavond Espanyol op bezoek. De aftrap is om 20.45 uur. FC Barcelona komt in La Liga pas op zondag in actie. De Catalanen treffen dan in eigen huis Girona.

Internazionale, in de Champions League één van de opponenten van PSV, brengt zaterdagavond in de Serie A een bezoek aan Sampdoria. Sefan de Vrij is bij de Nerazurri één van de verdedigers.

In de Franse competitie staan Memphis Depay (Olympique Lyon) en Kevin Strootman (Olympqiue Marseille) zondagavond om 21.00 uur tegenover elkaar.

