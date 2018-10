Slopende partij voor ’finale-tegenstander’ van Bertens

Het was een slopende partij die bijna twee uur en een kwartier duurde. Eerder had Bertens ten koste van de Griekse Maria Sakkari in twee sets de eindstrijd bereikt. Voor de Nederlandse is het haar vierde finale dit jaar. Twee daarvan won ze: in Charleston en Cincinnati.

Bertens speelde op het hoogste niveau een keer eerder tegen Tomljanovic: op Roland Garros was ze vorig jaar in de eerste ronde in drie sets (4-6, 6-1 en 6-1) te sterk voor de in de Kroatische hoofdstad Zagreb geboren speelster. De 25-jarige Tomljanovic is de nummer 53 van de wereld. Ze speelde twee keer eerder een finale op de WTA Tour: in 2015 in Pattaya en dit jaar in Rabat.

Bertens is de hudige nummer twaalf van de wereld.