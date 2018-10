Li Jie uitgeschakeld in dubbel EK tafeltennis

Het Luxemburgse koppel Lian Ni Xia en Sarah de Nutte won met 4-0 ( 13-11, 11-5, 11-7 en 11-9). Li Jie komt later nog in het actie in het enkelspel. Daarin staat ze, net als Britt Eerland, in de achtste finales.

Li Jie speelt tegen de Duitse Sabine Winter, Eerland neemt het op tegen de Oostenrijkse Sofia Polcanova.