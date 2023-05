Premium Het beste van De Telegraaf

Deze adviezen hebben oud-lotgenoten voor geblesseerde Griekspoor: ’Te vaak doorgespeeld’

Door Lisa Schoenmaker

Tallon Griekspoor heeft tijdens het Masters-toernooi van Madrid een scheur in het kapsel boven zijn voet én een kleine scheur in de binnenband van zijn enkel opgelopen. Ⓒ ORANGE PICTURES

AMSTERDAM - Een scheur in het kapsel boven zijn voet én een kleine scheur in de binnenband van zijn enkel. Dat is de schade die Tallon Griekspoor heeft opgelopen tijdens het Masters-toernooi van Madrid. Dat bleek maandag nadat de 26-jarige tennisser in Nederland door de medische molen werd gehaald. Zijn coach Kristof Vliegen laat weten dat eerdaags, in overleg met een voetspecialist, wordt besloten of Griekspoor volgende week kan deelnemen aan het prestigieuze graveltoernooi van Rome.