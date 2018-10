Kippenvel in Oss na emotioneel eerbetoon

Voordat de spelers van TOP Oss en Sparta het veld betraden, klonk het nummer Tears in Heaven van Eric Clapton door de speakers. Ook werden er ballonnen losgelaten. Dat maakte diepe indruk op TOP-aanvoerder Rick Stuy van den Herik. „Normaal hoor je hier housebeats, nu Eric Clapton. Dat is wel even wat anders”, laat hij weten aan FOX Sports.

De rillingen liepen de aanvoerder over de rug. „Ik kreeg écht kippenvel. Als er zoiets ergs is gebeurd, is het heel mooi dat we er zo bij stil kunnen staan. Ik denk dat dit ook voor de nabestaanden een steun is dat we dit eerbetoon met hele stadion hebben neergezet.”