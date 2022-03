Go Ahead loopt Cambuur compleet onder de voet

De voorsprong van 2-0 bij rust was verdiend te noemen. Cambuur had na 40 minuten nog steeds niet op doel geschoten en deed dat in de hele wedstrijd slechts één keer. De club uit Leeuwarden miste veel spelers door ziekte en blessures, onder wie spits Tom Boere. Een hoekschop van Go Ahead in de 25e minuut kwam bij verdediger Joris Kramer terecht, waarna Cambuur-middenvelder Mees Hoedemakers de bal nog aanraakte voordat die in het doel belandde. Even later kopte middenvelder Luuk Brouwers raak uit een vrije trap.

Het duel werd met nog een kwartier te spelen even onderbroken omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Vlak daarna veroverde Mats Deijl de bal op de Cambuur-verdediging, waarna de middenvelder van Go Ahead de 3-0 maakte. Go Ahead Eagles, waar trainer Kees van Wonderen op het punt staat een contract voor volgend seizoen te tekenen bij SC Heerenveen, staat twaalfde op de ranglijst.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie