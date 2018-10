Topbadmintonner Lee Chong Wei heeft kanker

Lee Chong Wei Ⓒ Hollandse Hoogte

TAIPEI - De Maleisische topbadmintonner Lee Chong Wei heeft neuskanker. De voormalig nummer één van de wereld wordt in Taiwan behandeld voor de ziekte die nog in een beginstadium bij hem is geconstateerd. Dat meldt de badmintonbond van zijn land. De behandeling slaat vooralsnog aan.