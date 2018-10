Ferguson weer te zien bij Manchester United

De legendarische ex-manager werd in mei met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Kort daarna werd hij geopereerd. De 76-jarige Ferguson lag enkele dagen in een kunstmatige coma, kwam daar goed uit en herstelde in de afgelopen maanden.

De Schot is inmiddels voldoende hersteld om weer eens een wedstrijd van zijn grote liefde te bezoeken. Manchester United speelt zaterdagmiddag thuis op Old Trafford tegen Wolverhampton Wanderers.