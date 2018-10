Geduld Justin Kluivert eindelijk beloond

Dat beloofde zijn trainer, Eusebio di Francesco, zaterdag bij de persconferentie. Kluivert kreeg doordeweeks nog een flinke tegenvaller te verwerken, nadat hij door zijn coach op de tribune was gezet voor de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid.

Dat wilde volgens Di Francesco niet zeggen dat AS Roma geen vertrouwen in de Nederlander heeft. „Helemaal niet, ik mocht slechts achttien spelers selecteren. Maar hij zal zondag starten tegen Bologna. Dat zegt volgens mij genoeg over hoeveel vertrouwen we in hem hebben.”

Kluivert speelde tot dusver in drie competitiewedstrijden mee. Dat deed hij telkens als invaller.