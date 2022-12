Indrukwekkende Van Gerwen naar achtste finales WK

Tijdens het PDC-WK van 2011 won de Oostenrijker ooit van Van Gerwen, maar dat is toch vooral een leuk weetje. In de tussentijd deed Suljovic het alleraardigst. Van Gerwen pakte drie wereldtitels en een hele rits aan andere belangrijke toernooien.

In de fantastische eerste set moest Van Gerwen alle zeilen bijzetten om Suljovic voor te blijven. De 50-jarige darter mag dan wat zijn afgezakt, hij verkocht zijn huid duur in de beginfase van het duel. Van Gerwen had een gemiddelde van meer dan 110 nodig om de set met 3-2 in legs naar zich toe te trekken.

In de tweede set nam Suljovic een 2-0 voorsprong in legs, maar vervolgens liet de Nederlander zien dat zijn beste niveau nog altijd een lust is voor het oog. Met een enorme versnelling raffelde hij drie legs op een rij af met 37 pijlen. Op dat moment had het gemiddelde van Van Gerwen 115.84 bereikt.

Maar Suljovic wilde ondanks het niveau van de Nederlandse gigant van geen wijken weten. Hij pakte de derde set en nam ook een set later een 2-1 voorsprong in legs, maar toen stond Van Gerwen weer op. In een oogwenk was het 2-2 en in de laatste leg begon de Nederlander met twee keer 180. Een negendarter zat er niet in, maar de 3-1 voorsprong in sets kwam er wel.

Ook in de vijfde set zat het heel dichtbij elkaar. Bij een 2-2 stand in legs kreeg Van Gerwen de kans om met bullseye de kans om de de boel beslissen, maar omdat Suljovic op 161 stond besloot hij niet voor het midden van het bord te gaan, maar een makkelijker dubbel over te houden. Het bleek een fatale keuze, want Suljovic gooide op schitterende wijze 161 uit.

In de zesde set moest Van Gerwen even bijkomen, maar sloeg hij toch weer terug. De Brabander maakte het uit en stelde nadrukkelijk zijn kandidatuur voor de wereldtitel. Met 107.66 gooide hij het hoogste gemiddelde van het toernooi, tot nu toe.