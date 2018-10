Brenet gelijk tegen Dortmund, Dilrosun blinkt weer uit

Hoffenheim was in de eerste helft op voorsprong gekomen door een treffer van Joelinton, die net voor rust het doel vond. Een kwartier voor tijd leek de zege van Hoffenheim niet meer in gevaar te komen, toen Dortmund met tien man verder moest na een rode kaart voor Abdou Diallo.

Maar met een man minder sloeg Dortmund toch toe. Christian Pulisic werkte de bal van dichtbij binnen na een vlot lopende aanval (1-1).

Weghorst

Wout Weghorst beleefde een teleurstellende middag met VfL Wolfsburg. De Nederlander verloor met zijn ploeg thuis met 1-3 van laagvlieger SC Freiburg. Weghorst had wel een assist in huis bij de eretreffer van Admir Mehmedi.

Dilrosun

Javairo Dilrosun blijft uitstekend presteren in de Bundesliga. De Nederlander van Hertha BSC was bij zijn debuut al goed voor een assist tegen Schalke 04, scoorde vorige week tegen VfL Wolfsburg en verzorgde zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach twee assists.

Mede daardoor won Hertha, dat zonder Karim Rekik en Derrick Luckassen speelde, met 4-2. De Berlijners staat nu bovenaan in de Bundesliga.