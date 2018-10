VIDEO - Klaassen grote man bij Werder Bremen

Werder had in de eerste helft via treffers van Max Kruse en Maximilian Eggestein een 0-2 voorsprong, maar zag de thuisploeg, die met Jeffrey Gouweleeuw startte, rond de rust razendsnel langszij komen.

Koo Ja-Cheol maakte vlak voor de thee de aansluitingstreffer, waarna Philipp Max twee minuten na rust voor de gelijkmaker zorgde.

Voormalig Ajax-aanvoerder Klaassen bracht de meegereisde fans in Bremen in extase door een kwartier voor tijd de beslissende treffer voor zijn rekening te nemen. Na een gigantische blunder van Augsburg bij een lage voorzet was het voor Klaassen een koud kunstje om te scoren.

Het betekende voor de 25-jarige middenvelder zijn eerste competitietreffer sinds 14 mei 2017, toen hij voor Ajax scoorde tegen Willem II. Klaassen vertrok daarna naar Everton, maar zijn Engelse avontuur draaide uit op een teleurstelling.

Werder staat na vier wedstrijden - met een totaal van acht punten - op plek vier. Alleen Hertha BSC, Bayern München en Borussia Dortmund doen het tot dusver beter dan Die Grün-Weißen. Zondag kan Mainz 05 bij een zege op Bayer Leverkusen echter nog voorbijsteken.