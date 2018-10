Uitvallen Van Dijk smet op zege Liverpool

Virgil van Dijk moest de strijd na 55 minuten namelijk noodgedwongen staken met een ribblessure. Over de ernst van het kwetsuur is nog niets duidelijk. Op dat moment stond het al 3-0 voor Liverpool, dat in de beginfase in het zadel werd geholpen door een andere Nederlander.

Wesley Hoedt kreeg de bal na een van richting veranderde voorzet onfortuinlijk tegen zich aan, waardoor deze in zijn eigen doel rolde. Vervolgens ging het helemaal mis voor Southampton. Joël Matip kopte uit een hoekschop de 2-0 tegen de touwen, waarna Mo Salah vanuit een rebound nog voor rust de derde goal maakte.

Ongenaakbaar bovenaan

In de tweede helft ontbrak het Liverpool aan de nodige scherpte en werd een doelpunt van Salah afgekeurd. De ploeg van trainer Jürgen Klopp, die doordeweeks in de Champions League knap wist te winnen van Paris Saint-Germain, voert na zes speelronden zonder puntenverlies de ranglijst aan.

Chelsea kan zondag weer naast Liverpool komen, maar dan moet het wel winnen op bezoek bij West Ham United.