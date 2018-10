Pedersen dompelt Benoot in rouw

De 22-jarige renner van Trek-Segafredo, eerder dit jaar tweede in de Ronde van Vlaanderen achter Niki Terpstra, was na 206 kilometer de beste uit de kopgroep.

De Luxemburger Jean-Pierre Drucker eindigde als tweede, Oliver Naesen uit België werd derde.

Tiesj Benoot was in de finale weggesprongen bij zijn medevluchters, maar de moegestreden Belg werd op amper 50 meter voor de finish voorbij gereden en moest genoegen nemen met de vijfde plek.

Jan-Willem van Schip behoorde ook tot de voorste groep. De 24-jarige renner van Roompot kwam als achtste over de finish in Doornik, na een kletsnatte editie van de Ronde van de Eurometropool. Voorheen was dit een etappekoers, maar sinds 2016 is het een eendagswedstrijd. Dat jaar sprintte Dylan Groenewegen naar de winst.

Memorial Marco Pantani

De Italiaanse wielrenner Davide Ballerini schreef de Memorial Marco Pantani op zijn naam. De 24-jarige renner van de procontinentale ploeg Androni Giocattoli-Sidermec was na 199 kilometer de sterkste uit de voorste groep van zo'n twintig renners. Vincenzo Nibali probeerde in de finale weg te springen, maar de kopman van Bahrain-Merida werd in de laatste kilometer teruggepakt.

De Italiaanse eendagskoers wordt sinds 2004 gehouden, als eerbetoon aan de overleden kale klimmer Marco Pantani. Tot nu toe werd de wedstrijd steeds gewonnen door een Italiaan. Achter Ballerini kwam de Fransman David Gaudu als tweede over de finish in Cesenatico, Francesco Gavazzi uit Italië eindigde als derde. Nibali was niet de enige toprenner die zich een week voor de wegwedstrijd bij de WK in Oostenrijk liet zien. De Colombiaanse klimmer Nairo Quintana en de Fransman Warren Barguil deden ook voorin mee.