Volleyballers houden kans op Final Six WK

Nederland verloor vrijdag nog in het begin van de tweede groepsfase kansloos van Rusland (0-3), maar neemt door de zege op Finland in ieder geval voor even de tweede plek in groep E in. Oranje heeft veertien punten, één meer dan Rusland.

Italië, dat later deze avond tegen Rusland speelt, voert de stand aan met achttien punten. Nederland treft het topland morgen zelf en heeft een overwinning nodig om nog kans te maken op de Final Six. De wedstrijd begint om 21.15 uur.