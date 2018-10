Klopp: ’Van Dijk had al een gekneusde rib’

„Hij had al een kneuzing van die rib voor het duel met Paris Saint-Germain, het voelt niet erg comfortabel aan. En vandaag heeft hij op die plek opnieuw een tik gehad”, zei Klopp, die zich geen zorgen maakt om zijn verdediger.

„Het is niet prettig, maar ik verwacht niet dat het al te serieus is. Het zal in orde moeten zijn, want ik heb geen andere verhalen gehoord.”

Van Dijk ging na 55 minuten naar de kant en werd vervangen door Joe Gomez. De aanvoerder van Oranje speelde dinsdag in de Champions League tegen PSG (3-2) de hele wedstrijd mee.