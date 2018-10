Zlatan denkt na over terugkeer bij eerste liefde

„Ik heb aanbieding gehad”, bevestigde de spits in een podcast met een Zweedse journalist. „Ze willen dat ik ’thuis’ kom om mijn loopbaan af te sluiten”, aldus de vedette, die tijdens zijn loopbaan elf keer de Zweedse Gouden Bal kreeg uitgereikt.

Ibrahimovic lijkt er wel voor open te staan om na zijn avontuur bij het Amerikaanse LA Galaxy nog even door te gaan. Met Malmö FF lukte het hem nooit om kampioen te worden. Sterker nog: hij degradeerde met de club. „Ik wil niets uitsluiten. Er is inderdaad nog een trofee die ik mis in mijn prijzenkast”, stelde Ibrahimovic.”

Ajax haalde Ibrahimovic in 2001 naar Amsterdam. Na drie jaar vertrok hij naar Juventus, om vervolgens ook bij Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United te schitteren. In totaal werd Ibrahimovic twaalf keer landskampioen.

Zlatan Ibrahimovic (rechts) en Markus Rosenberg schudden elkaar de hand voor het CL-duel tussen Paris Saint-Germain en Malmö FF in november 2015. Ⓒ Hollandse Hoogte

In Zweden kijkt men al reikhalzend uit naar een eventuele terugkeer van de verloren zoon. Markus Rosenberg, die net als Ibrahimovic een Ajax-verleden heeft, zou dolgraag nog een keer met zijn generatiegenoot in één team spelen, net als in de jeugd van Malmö FF en het Zweedse nationale elftal.

„Ik ga hem niet overhalen, hij moet het zelf willen, maar mocht hij besluiten terug te keren, dan lijkt me dat heel mooi”, aldus de 35-jarige Rosenberg in gesprek met de Zweedse krant Expressen.