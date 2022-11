United-coach Ten Hag moedigt Van de Beek aan na eerste basisplaats: ’Denk dat hij meer kan’

„Hij heeft een goede voorbereiding op het seizoen gehad en raakte toen geblesseerd, nu is hij weer terug”, zei Ten Hag in aanloop naar het competitieduel met Aston Villa van zondag. „Ik denk dat hij aardig heeft gespeeld tegen Sociedad, maar hij kan beter. Hij deed wat ik van hem verwachtte met betrekking tot positie kiezen, druk zetten en omschakelen. Ik kan alleen over hem spreken sinds ik hier ben en ik denk dat hij meer kan.”

Van de Beek is bezig aan zijn derde jaar bij United en kwam dit seizoen nog maar in drie competitieduels in actie. Vorig seizoen speelde hij een half jaar op huurbasis voor Everton. De 25-jarige middenvelder was onder Ten Hag bij Ajax een vaste waarde.

United won donderdag met 1-0 bij Sociedad, maar eindigde alsnog als tweede in de groep. In de Premier League staat de ploeg op de vijfde plaats.