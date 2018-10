Walgelijk spandoek Dortmund-fans

De supporters ontrolden voor de aftrap een walgelijk spandoek: op het doek was het vizier van een pistool over het hoofd van suikeroom Dietmar Hopp van Hoffenheim geplakt.

Hopp deed vorig jaar aangifte tegen een groep Dortmund-fans, nadat zij hem rond een duel met Hoffenheim hadden beledigd met aanstootgevende liedjes. Een deel van de supporters werd opgespoord en was zaterdag niet welkom in de Rhein-Neckar-Arena.

Dietmar Hopp Ⓒ Hollandse Hoogte

De fanatieke aanhang van Die Schwarz-Gelben was daar woest over. Zij hebben een hekel aan Hoffenheim, omdat ze walgen van de vele investeringen van Hopp. De club heeft geen traditie, is het verwijt.

Dortmund-voorzitter Hans-Joachim Watzke heeft zijn excuses aangeboden. „Dit is onacceptabel. Ik zal Dietmar Hopp deze week persoonlijk excuses komen brengen. Dit gedrag komt op geen enkele manier overeen met de normen en waarden van onze club.”

Hopp, die de jeugdopleiding van Hoffenheim doorliep, begon de club in 2000 financieel te ondersteunen. In 2008 maakten Die Kraichgauer uiteindelijk hun debuut op het hoogste niveau.

De Nederlanders Justin Hoogma en Joshua Brenet staan momenteel onder contract bij Hoffenheim.